Путин сообщил, что фрегат «Адмирал Горшков» получит на вооружение гиперзвуковые «Цирконы»

В ближайшие месяцы фрегат «Адмирал Горшков» станет первым российским кораблем, оснащенным новой гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон», сообщил Путин на военно-морском параде.

Российский флот получит новую гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон», которая «не знает препятствий», в ближайшие месяцы заявил в воскресенье президент Владимир Путин, выступая на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Российский флот «способен нанести сокрушительный ответ всем тем, кто решит подорвать наш суверенитет и свободу», заверил Путин, подчеркнув, что его военная техника подвергается постоянному совершенствованию.

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» с максимальной дальностью около тысячи километров принадлежат к семейству новых вооружений, разработанных в России и которые Путин называет «непобедимыми». Их испытания проводятся с октября 2020 года.

По словам Владимира Путина, фрегат «Адмирал Горшков» станет первым российским кораблем, оснащенным этими ракетами, при этом район дислокации этого корабля будет выбран исходя из «интересов безопасности России».

«Родина — святое понятие для всех нас, и защищать ее — долг и смысл жизни для каждого из нас», — отметил в своей поздравительной речи российский лидер.

Владимир Путин в воскресенье принимал военно-морской парад в Санкт-Петербурге, в котором приняли участие более 40 кораблей и подводных лодок и около 3500 военнослужащих.