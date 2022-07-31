В Нью-Йорке могут разрешить выбрасывать мусор только в определенное время
Нью-Йорку потребовалась новая стратегия по сбору мусора, поскольку в городе возникли проблемы с крысами и дорожным движением.
Местные власти рассматривают изменения в правилах вывоза мусора, которые помогли бы решить обе проблемы. В частности, Департамент санитарии предлагает разрешить вынос мусора только в вечернее время.
В ведомстве отмечают, что сейчас жители Нью-Йорка выбрасывают миллионы килограммов мусора и отходов на улицу после 16.00.
После этого мусор остается снаружи и привлекает крыс, пока его не уберут. В связи с этим владельцам жилых домов планируется разрешить выбрасывать мусор в 18.00 и только в контейнеры с крышкой.
Предприятиям разрешат вынос мусора за час до закрытия в течение дня. Отходы должны помещаться в мусорные баки с надежными крышками.
Отдел санитарии перейдет на сбор большего количества мусора с полуночи до 8 часов утра. Это поможет раньше вывести санитарные машины с дорог, чтобы улучшить уличное движение в период, когда люди едут на работу.
Таким образом, горожане будут выбрасывать мусор позже, а специальные службы – собирать его раньше.
Но в Ассоциации стабилизации арендной платы считают, что такая стратегия не поможет решить проблему полностью, поскольку крысы не соблюдают график кормления.
Опубликовано: Светлана Репина
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