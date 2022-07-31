Украинский миллионер Вадатурский погиб в Николаеве

Крупный украинский бизнесмен Алексей Вадатурский в результате обстрела погиб в Николаеве.

Руководитель администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак 31 июля заявил о смерти предпринимателя Алексея Вадатурского.

По словам Ермака, российские вооруженные силы обстреляли Николаев минувшей ночью, в результате чего были убиты Алексей Афанасьевич Вадатурский и его жена Раиса Михайловна Вадатурская.

Ермак отмечает, что Вадатурский был генеральный директор компании «Нибулон» и Героем Украины.

Два года назад издание Forbes Украина оценивало состояние Вадатурского в 450 миллионов долларов.

Вадатурскому было 74 года, его компания «Нибулон» работала в сфере сельского хозяйства, она выращивала культуры с применением инновационных иностранных технологий, племенным животноводством.

Бизнесмен оказался в числе 322 украинцев, против которых в 2018 году ввела санкции Российская Федерация.