Украинский миллионер Вадатурский погиб в Николаеве
Крупный украинский бизнесмен Алексей Вадатурский в результате обстрела погиб в Николаеве.
Руководитель администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак 31 июля заявил о смерти предпринимателя Алексея Вадатурского.
По словам Ермака, российские вооруженные силы обстреляли Николаев минувшей ночью, в результате чего были убиты Алексей Афанасьевич Вадатурский и его жена Раиса Михайловна Вадатурская.
Ермак отмечает, что Вадатурский был генеральный директор компании «Нибулон» и Героем Украины.
Два года назад издание Forbes Украина оценивало состояние Вадатурского в 450 миллионов долларов.
Вадатурскому было 74 года, его компания «Нибулон» работала в сфере сельского хозяйства, она выращивала культуры с применением инновационных иностранных технологий, племенным животноводством.
Бизнесмен оказался в числе 322 украинцев, против которых в 2018 году ввела санкции Российская Федерация.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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