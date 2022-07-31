Российские солдаты уничтожили американскую гаубицу М777 и РСЗО «Ураган»

Министерство обороны РФ сообщило о ликвидации американской гаубицы M777 «натовского» калибра и РСЗО «Ураган» в ДНР.

В воскресенье, 31 июля 2022 года, официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил об очередных потерях в арсенале ВСУ.

Конашенков заявил, что российские военнослужащие уничтожили американскую буксируемую гаубицу M777 калибром 155 мм в районе села Новопавловка в ДНР, а также реактивную систему залпового огня «Ураган» под Николаевкой.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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