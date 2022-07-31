На Мадагаскаре банда угонщиков скота сожгла заживо 32 фермера
Нападавшие, известные в местном масштабе как дахалос, окружили жертв в трех домах, прежде чем поджечь их.
Угонщики скота убили 32 человека на Мадагаскаре, подожгли дома в деревне к северу от столицы Антананариву.
В воскресенье президент Малагасии пообещал, что виновные будут наказаны за эту «резню».
«Мы должны найти виновных в этой бойне и осудить их в соответствии с действующим законодательством », — заявил в своем послании президент Андри Раджоэлина. « Малагасийская армия берет на себя все свои обязанности, чтобы прийти на помощь населению и выследить головорезов», — добавил он.
По данным полиции, 32 человека были убиты и трое ранены во время нападения банды численностью около 12 человек на село Амболотаракели, в коммуне Анказобе, примерно в 75 километрах к северу от столицы, в пятницу.
Полиция сообщила, что армейские вертолеты были развернуты для обнаружения подозреваемых и оказания помощи наземным войскам в поисках в Анказобе. Нападавшие, угонщики скота, известные в местном масштабе как дахалос, окружили жертв в трех домах, прежде чем поджечь их, сообщила полиция. Трое пострадавших находятся в реанимации местной больницы.
Хронические проблемы с безопасностью
Деревня Амболотаракели, расположенная на небольшом холме, состоит из дюжины домов с соломенными крышами. В сюжете по местному ТВ показали, что три дома полностью сгорели, сохранились лишь части стен.
Остров в Индийском океане, Мадагаскар, является одной из беднейших стран мира с хроническими проблемами отсутствия безопасности, особенно с кражей скота. В феврале 2016 года двенадцать воров и сельский житель были убиты во время столкновений между жандармами, сельскими жителями и ворами-зебу недалеко от туристической зоны Исало, на юго-западе Мадагаскара.
Это насилие последовало за кражей 400 зебу в соседней деревне десятками дахало, вооруженными автоматами Калашникова и охотничьими ружьями. Угон скота на Мадагаскаре, изначально культурная традиция, в которой юноши доказывали свою мужественность, на несколько лет превратился в кровавый конфликт.
Опубликовано: Тарас Медведев
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