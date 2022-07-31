Журналисты The Week проанализировали, что Brexit на самом деле значил для Великобритании

На референдуме в 2016 году абсолютно большинство британцев проголосовало за выход из Евросоюза. Борис Джонсон стал премьером, пообещав, что Brexit принесет процветание.

Джонсон говорил, что Великобритания еженедельно направляет в ЕС 350 млн фунтов стерлингов и обещал вернуть британцам эти деньги.

Он отмечал, что выход из ЕС позволит стране устанавливать собственную иммиграционную политику, чтобы им не пришлось принимать так много просителей убежища или мигрантов.

Brexit завершен, но мало кто доволен результатом. ВВП Великобритании на душу населения вырос всего в 3 раза. В Евросоюзе показатель увеличился на 8,5%. Торговля с Европой резко упала.

Сторонники Brexit убеждали, что Великобритания заключит свои собственные, более выгодные торговые соглашения с США и другими странами.

Британцы больше не связаны законодательством ЕС. Но сделка по Brexit тесно связала британскую регуляторную политику с европейской, поскольку в противном случае ЕС не стал бы покупать британские товары.

Сразу после референдума британский фунт упал на 10% и больше не восстановился. Это привело к росту цен на импорт и снижению уровня жизни. Ситуация еще больше ухудшилась, когда Великобритания фактически покинула единый европейский рынок в декабре 2020 года, в разгар пандемии коронавируса.

Согласно недавнему опросу, всего 17% британцев заявили, что Brexit сделал их жизнь лучше.