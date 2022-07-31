Мать подозреваемого в убийстве Синдзо Абэ извинилась перед церковью за доставленные неудобства

Мать подозреваемого, причастного к убийству бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сожалеет о том, что создала проблемы для Семейной федерации за мир и объединение во всем мире, также известной как Церковь Объединения.

41-летний Тэцуя Ямагами, арестованный сразу после того, как 8 июля 2022 года выстрелил в Абэ, рассказал, что причиной стало разорение его семьи из-за пожертвований матери Церкви Объединения.

Ямагами считает, что Синдзо Абэ был связан с этой религиозной организацией. Перед покушением он даже отправил блогеру письмо, в котором сообщил, что Церковь Объединения разрушила его жизнь, разрушив его семью и доведя ее до банкротства.

Сообщается, что мать Ямагами делала крупные пожертвования церкви, членом которой она является более 20 лет.

Дядя подозреваемого говорит, что тот просил помощи, когда его мать оставляла своих детей голодными и одинокими во время посещения церкви. Он сказал, что мать пожертвовала церкви 100 млн иен (примерно 1 млн долларов в то время).

После разоблачения мать Ямагами, которая жила в доме его дяди после стрельбы, извинилась за причинение беспокойства религиозной группе во время недавнего слушания в прокуратуре района Нара.

Церковь Объединения, основанная в Южной Корее преподобным Сон Мён Муном в 1954 году, примерно через пять лет открыла свой первый зарубежный филиал в Японии.

Церковь установила тесные связи с правой Либерально-демократической партией, которую сформировал дед Абэ Нобусукэ Киши.