Спикер Палаты представителей США заявила, что не полетит на Тайвань
Нэнси Пелоси назвала страны, которые она посетит в Азии. Тайваня не было в списке.
Вчера, 30 июля, появилась информация о том, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси вылетела из США в сторону Азии.
Тогда мировое средства массовой информации начали писать о том, что она направится с визитом на Тайвань, что могло спровоцировать начало войны.
Затем ее самолет сел на военно-морской базе Гуантанамо на Гавайях. Сейчас же политик рассказала о том, какие страны она намерена посетить.
По словам Пелоси, она вместе с делегацией Соединенных Штатов посетит Южную Корею, Японию, Сингапур и Малайзию.
О визите на Тайвань не было сказано ни слова.
Опубликовано: Николай Скира
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