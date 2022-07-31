В Болгарии сгорел склад с боеприпасами, поставлявшимися на Украину
В Болгарии сгорел склад Эмилиана Гебрева, который поставлял боеприпасы на Украину.
В воскресенье, 31 июля 2022 года, болгарское национальное радио заявило, что в городе Карнобат на юго-востоке Болгарии сгорел склад с боеприпасами, который находился на территории бывших казарм.
Отмечается, что складское помещение находится в собственности болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева, который поставлял боеприпасы на территорию Украины во времена политического кризиса 2014 года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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