В Болгарии сгорел склад с боеприпасами, поставлявшимися на Украину

В Болгарии сгорел склад Эмилиана Гебрева, который поставлял боеприпасы на Украину.

В воскресенье, 31 июля 2022 года, болгарское национальное радио заявило, что в городе Карнобат на юго-востоке Болгарии сгорел склад с боеприпасами, который находился на территории бывших казарм.

Отмечается, что складское помещение находится в собственности болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева, который поставлял боеприпасы на территорию Украины во времена политического кризиса 2014 года.