США в начале августа проведут запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Соединенные Штаты Америки намерены испытать межконтинентальную баллистическую ракету.

В первых числах августа Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки намерены испытать межконтинентальную баллистическую ракету.

Для проведения испытаний будет закрыт ряд морских регионов. Предположительно испытывать будут ракету Minuteman III.

Отмечается, что испытания пройдут в период с 4 по 8 августа. По предварительной информации ракета пролетит более семи тысяч километров.

Предыдущее испытание должно было пройти еще в мае, но по техническим причинам оно было отменено.

К слову, данная ракета может нести на себе ядерное оружие.