USA TODAY провели расследование по поводу ареста членов кабинета Бориса Джонсона перед отставкой
Ранее в СМИ появилась информация о том, что весь кабинет Бориса Джонсона из 15 членов был арестован перед отставкой. Журналисты USA TODAY провели расследование.
В начале июля после нескольких дней беспорядков из-за скандала с сексуальными домогательствами и шквала отставок правительственных чиновников Великобритании, премьер-министр Борис Джонсон объявил о своей отставке.
23 июля в Facebook появился пост о том, что 15 членов правительства были арестованы. USA TODAY не обнаружил сообщений правоохранительных органов о том, что кто-либо из членов кабинета был арестован перед отставкой.
В 202 году канцлер казначейства Риши Сунак и Борис Джонсон, а также некоторые другие чиновники были оштрафованы за посещение вечеринки в резиденции премьер-министра в нарушение правил карантина по коронавирусу.
Возмущение по поводу того, что Джонсон узнал о сообщениях о сексуальных домогательствах в отношении заместителя главного кнута Криса Пинчера , побудило двух высокопоставленных членов кабинета, канцлера казначейства Риши Сунака и министра здравоохранения Саджида Джавида, подать в отставку 5 июля.
На следующий день секретарь Уэльса Саймон Харт последовал его примеру и написал заявление об отставке.
Секретарь Северной Ирландии Брэндон Льюис и министр образования Мишель Донелан также подали в отставку.
Согласно данным, полученным USA TODAY, никаких арестов в правительстве не было. К тому же кабинет включает около 20 человек, а не 15.
Опубликовано: Светлана Репина
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