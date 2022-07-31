У Бари Алибасова развивается серьезное заболевание

Речь идет о множественных липомах, то есть разросшихся жировых клетках, которые появляются на руках, животе и других частях тела.

Поклонники легендарного продюсера всерьез взволнованы: на одном из видеороликов, которые появились в интернете, видно, что тело Бари Алибасова покрыто крупными опухолями, сообщает Рамблер.

Хирург Ульяна Жучкова пояснила, что именно происходит со здоровьем основателя группы «На-На».

Медик рассказала, что у Бари Каримовича дало о себе знать генетическое заболевание, и оно прогрессирует.

«Это множественные липомы, то есть разросшиеся жировые клетки, которые находятся в тонкой капсуле. Они появляются на руках, животе - на любых местах, где имеются жировые отложения», - отметила специалист.

По мнению врача, хирургическим путем удалять липомы бесполезно – они быстро вырастают снова.

Кроме болезни, Бари Алибасов в центре внимания общественности и из-за отношений с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Несмотря на расставание и развод, продюсер продолжает общение с бывшей супругой и утверждает, что он продолжает питать к актрисе самые добрые чувства.