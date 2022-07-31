NYT: в США забили тревогу из-за повторного заражения Джо Байдена COVID-19
Повторный положительный тест на COVID-19 старейшего президента США Джо Байдена помешает ему переизбраться на второй срок.
31 июля обозреватели американской газеты «Нью-Йорк таймс» высказали своём мнения касательно второго положительного теста на коронавирус за один месяц у президента США Джо Байдена.
В издательстве заявили, что повторное заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 ударит по рейтингу Байдена, в виду чего его ожидает крайне тяжёлая борьба не только за пост президента, в случае если он всё-таки решит переизбираться на второй срок, но и за сохранение контроля над Конгрессом США на грядущих промежуточных выборах.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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