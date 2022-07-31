Журналисты узнали, что Александр Ревва миллионер с украинским паспортом

У шоумена украинское гражданство и несколько бизнес-проектов в России, которые дают ему приличную прибыль.

Одной из главных новостей уходящей недели стало сообщение о возможной эмиграции Александра Реввы, отмечает КП.

По одной из версий, гуляющей в Сети, шоумен якобы перебрался в Испанию. Сам он хранит молчание, а его отец Владимир, который живет в Донецке, рассказал, что сын не появляется в родном городе с 2013 года, дабы не портить отношения с "другом Владимиром Зеленским", и "продолжать выступать на Украине".

Однако, как выяснили сотрудники КП, шоумен очень неплохо зарабатывал в России. Он вел концерты, корпоративы, и у него было сразу несколько бизнес-проектов.

Одна из самых успешных компаний "Артура Пирожкова" - ООО "Войс Медиа". Она с 2010 года занимается производством кинофильмов, клипов и телепрограмм. Артисту принадлежит 100% этого бизнеса.

Издание со ссылкой на финансовую отчетность сообщает, что "в 2016 году фирма стала зарабатывать, и с этого момента чувствует себя вполне уверенно". В частности, за прошлый год "Войс Медиа" заработала 106 миллионов рублей (чистая прибыль из них - 89 миллионов).

Именно через эту компанию заключались госконтракты на концерты Александра Реввы. Если судить по сайту Госзакупок, шоумен в разное время получил от государства 3,5 миллиона рублей в качестве гонораров за концертную программу.

У Александра Реввы, кроме того, есть и вторая компания - "Войс Медиа Продакшн", она занимается музыкальным контентом. 2021-й год фирма тоже закончила в плюсе: выручка составила 18 миллионов рублей (из них 12 миллионов - чистая прибыль). Она тоже на 100% принадлежит артисту. То есть, на своих компаниях только за минувший год Ревва заработал свыше 120 миллионов рублей.

По данным КП, 23 июня 2022 года шоумен также зарегистрировал в Москве свое ИП, которое намерено заниматься исполнительскими искусствами. "Таким образом, шоумен и далее собирается трудиться и зарабатывать в РФ. Меж тем из документов видно, что гражданство у Александра Реввы - по-прежнему украинское", - сообщает КП.