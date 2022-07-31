Умер бывший президент Филиппин Рамос, который участвовал в войне в Корее и помог свергнуть диктатора

Бывший президент Филиппин Фидель Вальдес Рамос, который участвовал в войнах в Корее и Вьетнаме, сыграл ключевую роль в продемократическом восстании 1986 года, в результате которого был свергнут диктатор умер в 94 года.

Один из его давних помощников Норман Легаспи сообщил, что в последние годы Рамос несколько раз попадал в больницу из-за болезней сердца, а также с традал слабоумием.

Легаспи сказал, что некоторые из родственников Рамоса были с ним, когда он умер в воскресенье в медицинском центре Макати в столичной Маниле.

Рамос стал для многих героем за то, что дезертировал из правительства Маркоса, где он возглавлял национальную полицию. Однако другие не простили и не забыли его роль в введении военного положения при режиме Маркоса.

Рамос, известный в последующие годы тем, что держал в руках незажженные сигары, с небольшим перевесом выиграл выборы в 1992 году, чтобы заменить лидера Народной власти Корасона Акино, который сверг Маркоса.

Хотя он набрал менее 23% голосов, Рамос вскоре получил поддержку 66%, и его президентство запомнилось периодом мира, стабильности и роста.

Рамос разрушил монополии в сфере транспорта и связи, восстановил энергетический сектор. При нем в стране прекратились 12-часовые отключения электроэнергии.

Во время его пребывания в должности экономика резко выросла, а уровень бедности упал с 39% до 31% благодаря его Программе социальных реформ.