Госсекретарь США Энтони Блинкен едет в Юго-Восточную Азию и Африку

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Камбоджу на встречу министров США и АСЕАН на следующей неделе. После этого он летит в Африку.

Блинкен на региональном форуме призовет другие страны усилить давление на правящую хунту Мьянмы после того, как на этой неделе она казнила четырех активистов.

Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк сказал, что у Блинкена не было планов встретиться с министром иностранных дел Китая Ван И, но не исключил неформального общения в кулуарах регионального форума.

После трех встреч по региональному блоку в Пномпене 3-5 августа Блинкен отправится в Манилу, где встретится с президентом Фердинандом Ромуальдесом Маркосом и министром иностранных дел Энрике Манало, чтобы обсудить усилия по укреплению американо-филиппинского союза.

Южная Африка станет следующей остановкой высокопоставленного американского дипломата 7-9 августа, после чего последуют визиты в Демократическую Республику Конго и Руанду.

Госсекретарь сосредоточится на роли, которую правительство Руанды может сыграть в снижении напряженности и продолжающегося насилия в восточной части ДРК.

Помощник госсекретаря по делам Африки Молли Фи сообщила, что в Руанде он намерен поднять вопрос о неправомерном задержании постоянного жителя США Пола Русесабагина.

67-летний Русесабагин был приговорен в сентябре 2021 года к 25 годам тюремного заключения по восьми обвинениям в терроризме.