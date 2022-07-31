На границе Ирана и Афганистана начались бои между иранскими войсками и талибами
На границе между Ираном и Афганистаном вспыхнули перестрелки. Это случилось 31 июля.
30 июля вспыхнули бои на границе между Ираном и Афганистаном, сообщает информационное агентство IRNA.
О начале перестрелки сообщил глава приграничного района Гильменд Мейсам Баразанде. Именно в этом районе начались столкновения.
Из заявления следует, что бои начались несколько часов назад и продолжаются и в данный момент.
Также сейчас нет сведений о причинах перестрелки, как и о том, есть ли с какой-либо из сторон погибшие и раненые.
Опубликовано: Николай Скира
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