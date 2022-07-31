На границе Ирана и Афганистана начались бои между иранскими войсками и талибами

На границе между Ираном и Афганистаном вспыхнули перестрелки. Это случилось 31 июля.

30 июля вспыхнули бои на границе между Ираном и Афганистаном, сообщает информационное агентство IRNA.

О начале перестрелки сообщил глава приграничного района Гильменд Мейсам Баразанде. Именно в этом районе начались столкновения.

Из заявления следует, что бои начались несколько часов назад и продолжаются и в данный момент.

Также сейчас нет сведений о причинах перестрелки, как и о том, есть ли с какой-либо из сторон погибшие и раненые.