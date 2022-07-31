Датский король, который дал название технологии Bluetooth, может быть похоронен в Польше
Спустя более 1000 лет после своей смерти на территории нынешней Польши европейский король, чье прозвище живет благодаря беспроводным технологиям, оказался в центре археологического спора.
В средневековых хрониках говорится, что король Дании Харальд Гормссон по прозвищу Bluetooth получил свое прозвище благодаря зубу, вероятно мертвому, который выглядел голубоватым.
В одной хронике того времени также говорится, что король викингов был похоронен в Роскилле в Дании в конце 10 века.
Но с этим готовы поспорить шведский археолог Свен Росборн и польский исследователь Марек Крыда. Последний утверждает, что под римско-католической церковью XIX века в Вейково находится языческий курган с останками короля.
Росборн говорит, что Харальд, перешедший из язычества в христианство и основавший церкви в этом районе, должен был получить подходящую могилу где-то на кладбище.
К свену Рособрну, директору Музея города Мальме в Швеции, в 2014 году обратилась 11-летняя девочка. Она показала ему небольшой предмет вроде монеты со старинным текстом. Он много лет хранился у ее семьи.
Эксперты определили, что это литой золотой диск 10 века, а надпись гласит «Харальд Гормссон король данов, Скания, Йомсборг, город Альдинбург. Диск нашли в Вейково в гробнице под церковью в 1841 году.
Шведская телекоммуникационная компания Ericsson назвала свою технологию беспроводной связи Bluetooth в честь короля, отражая то, как он объединил большую часть Скандинавии при жизни. Логотип технологии разработан из скандинавских рунических букв, обозначающих инициалы короля, HB.
Опубликовано: Светлана Репина
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