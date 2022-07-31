НАТО вновь вводит войска на Балканы из-за эскалации между Сербией и Косово

Военные НАТО появятся на Балканах из-за роста напряженности в Сербии и Косово.

На Балканах может начаться новый виток напряженности из-за ситуацией между Сербией и Косово. 

Некоторое время назад власти Косова заявили, что сербан, проживающим в стране, больше нельзя пользоваться своими документами и их нужно переделать на местные. 

Также будет введет запрет на въезд в Косово автомобилям с сербскими номерами и документами, выданными Белградом, в целом. 

Теперь стало известно, что военно-морские силы НАТО проведут учения в акватории Черного моря. Это пройдет в морских водах Болгарии. 

 

 

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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