НАТО вновь вводит войска на Балканы из-за эскалации между Сербией и Косово
Военные НАТО появятся на Балканах из-за роста напряженности в Сербии и Косово.
На Балканах может начаться новый виток напряженности из-за ситуацией между Сербией и Косово.
Некоторое время назад власти Косова заявили, что сербан, проживающим в стране, больше нельзя пользоваться своими документами и их нужно переделать на местные.
Также будет введет запрет на въезд в Косово автомобилям с сербскими номерами и документами, выданными Белградом, в целом.
Теперь стало известно, что военно-морские силы НАТО проведут учения в акватории Черного моря. Это пройдет в морских водах Болгарии.
Опубликовано: Николай Скира
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