НАТО вновь вводит войска на Балканы из-за эскалации между Сербией и Косово

Военные НАТО появятся на Балканах из-за роста напряженности в Сербии и Косово.

На Балканах может начаться новый виток напряженности из-за ситуацией между Сербией и Косово.

Некоторое время назад власти Косова заявили, что сербан, проживающим в стране, больше нельзя пользоваться своими документами и их нужно переделать на местные.

Также будет введет запрет на въезд в Косово автомобилям с сербскими номерами и документами, выданными Белградом, в целом.

Теперь стало известно, что военно-морские силы НАТО проведут учения в акватории Черного моря. Это пройдет в морских водах Болгарии.