Талибы напали на Иран, уже несколько часов идут бои на границе

Уже несколько часов идут бои на границе между Афганистаном и Ираном. О погибших не сообщается.

Талибан (запрещен в России) начал боевые действия против пограничников Ирана, сообщает информагентство IRNA.

Как рассказал руководитель приграничной провинции Гильменд Мейсам Баразанде, бои на границе не утихают уже несколько часов.

На данный момент нет подробностей о перестрелке, как и о наличии раненых или погибших солдат.

"Только что произошли столкновения между иранскими пограничниками и талибами на границе района Гильменд", - рассказал глава региона.