Талибы напали на Иран, уже несколько часов идут бои на границе
Уже несколько часов идут бои на границе между Афганистаном и Ираном. О погибших не сообщается.
Талибан (запрещен в России) начал боевые действия против пограничников Ирана, сообщает информагентство IRNA.
Как рассказал руководитель приграничной провинции Гильменд Мейсам Баразанде, бои на границе не утихают уже несколько часов.
На данный момент нет подробностей о перестрелке, как и о наличии раненых или погибших солдат.
"Только что произошли столкновения между иранскими пограничниками и талибами на границе района Гильменд", - рассказал глава региона.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Празднование дня ВМФ России отменено из-за нападения ВСУ на Севастополь
Спикер парламента Ливана отказывается проводить президентские выборы без выполнения условий МВФ
Богомаз: ВСУ обстреляли из артиллерии село Ломаковка в Брянской области РФ
Огородники рассказали, как формировать куст перца для большого урожая
Politico: мэр Днепра разозлился на Зеленского за создание автократии в Украине