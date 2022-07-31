В Германии разгорелся спор по поводу закрытия последних атомных станций из-за проблем с поставками газа

Растущая озабоченность по поводу последствий возможного прекращения подачи газа в Россию разжигает дебаты в Германии по поводу того, следует ли стране отключать свои последние три атомные электростанции, как и планировалось, в конце этого года.

В середине июля Минэкономики объявило о новом «стресс-тесте» безопасности электроснабжения. Предполагается, что он будет учитывать более жесткий сценарий, чем майский.

В последнее время на Россию приходится около трети газовых поставок Германии, и есть опасения, что могут полностью прекратиться.

Основной оппозиционный блок «Союз» все чаще выдвигал требования о продлении срока службы атомных станций. Такой же позиции придерживаются свободные демократы.

Министр финансов Кристиан Линднер призвал министра экономики Роберта Хабека, отвечающего за энергетику, прекратить использование газа для производства электроэнергии. Он считает, что безопасные и безвредные для климата атомные электростанции нужно использовать до 2024 года.

Призывы к расширению использования ядерной энергии неудобны для двух других правящих партий, левоцентристских социал-демократов Шольца и защитников окружающей среды Хабека.

Правительство, состоящее из правоцентристского Союза тогдашнего канцлера Ангелы Меркель и Свободных демократов, установило нынешнюю форму ядерного выхода в 2011 году, вскоре после ядерной катастрофы на Фукусиме в Японии.

Хабек считает, что поддерживать работу этих реакторов было бы юридически и технически сложно. Он говорит, что из-за ограниченных поставок газа в стране есть проблемы с промышленностью и отоплением, но не с электроэнергией.