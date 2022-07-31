Спикер парламента Ливана отказывается проводить президентские выборы без выполнения условий МВФ
Спикер парламента Ливана Набих Берри заявил, что не будет созывать сессию для избрания нового президента, пока законодательный орган не примет реформы. Они необходимы для получения помощи МВФ.
Соглашение с МВФ рассматривается как единственный способ для Ливана оправиться от финансового краха, который вверг страну в самый дестабилизирующий кризис со времен гражданской войны 1975-1990 годов.
Шестилетний срок полномочий президента Мишеля Ауна заканчивается 31 октября, и ведущие политики выразили обеспокоенность тем, что преемник не найден. С мая в стране нет полноценно функционирующего правительства.
Берри подчеркнул, что парламенту необходимо работать над принятием законов о реформе, поскольку эти меры жизненно необходимы. По его словам, для формирования правительства в ближайшее время потребуется чудо.
В апреле Ливан достиг соглашения на уровне персонала с МВФ о финансовой помощи в размере 3 млрд долларов, но полная сделка зависит от принятия законопроектов.
Конституция Ливана гласит, что спикер должен созвать парламент «не менее чем за один месяц и не более чем за два месяца до истечения срока полномочий президента Республики».
В противном случае палата собирается автоматически на 10-й день до истечения срока полномочий, говорится в конституции.
Аун пришел к власти после 29-месячного президентского вакуума, когда парламент не смог договориться об избрании президента.
Опубликовано: Светлана Репина
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