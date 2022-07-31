На Волочкову ведут активную охоту приставы: за балериной числятся большие долги
Танцовщица также судится с Большим театром и своей соседкой по подмосковсному участку.
Анастасию Волочкову разыскивают судебные приставы за крупный долг. Красногорский городской суд выдал 10 июня исполнительный лист на взыскание с балерины 654 тысяч рублей, сообщает Рамблер.
Есть финансовые претензии к танцовщине и у питерского товарищества собственников жилья «Итальянская улица, дом 4». Его представители обратились в суд с иском к Анастасии, требуя от нее оплаты долга размером в 30 тысяч рублей долга - за коммунальные платежи, электроэнергию и тепло, пишет СтарХит.
К слову, эту квартиру балерина выставляла на продажу, назначив цену свыше 100 миллионов рублей, однако пока покупателя не нашлось.
У Волочковой на данный момент также есть минимум 2 судебные тяжбы. Балерина судится с Большим театром, а также с соседкой по дачному участку в Подмосковье Екатериной Любомской.
Ранее Анастасия Волочкова в своем Telegram-канале поделилась, что она предпринимает, чтобы не обращать внимания на хейтеров. Танцовщица отметила, что она постоянно сталкивается с завистью.
Балерина рассказала: когда она слышит либо читает о себе негатив, просто возвращается к занятию любимым делом. По ее словам, она занимается растяжкой не только для тела, но и чтобы получить «удовольствие от жизни».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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