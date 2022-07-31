Дачники рассказали, почему не созревают томаты в теплице и открытом грунте

Лето не всегда радует нас стабильной теплой погодой: то дожди, то туманы, то холод, то жара.

Холодная погода:

Самая частая причина длительного созревания помидоров – низкая температура воздуха и пасмурная дождливая погода. Томат – теплолюбивое растение. В период созревания плодов оптимальная дневная температура – днем 25°С, а ночью – 16-19°С.

Небольшое понижение на несколько градусов никак не отразится на скорости созревания. Но резкие перепады температуры – это стресс для томатов, в результате которого замедляется формирование плодов и угнетается рост.

Например, при температуре ниже 15°С не появляются новые цветочные кисти, а сформировавшиеся плоды не созревают. Слишком высокая температура – 33-35°С – тоже отрицательно сказывается на растениях: процесс фотосинтеза замедляется, пыльца становится менее "активной", и цветки опадают.

Температура почвы также должна быть более-менее стабильной, в пределах 16-24°С. В холодной земле плохо усваиваются питательные вещества, и куст не может полноценно развиваться.

Что делать:

Во-первых, замульчировать землю на грядках с томатами и в теплице, и в открытом грунте. Это поможет сократить частоту поливов и стабилизировать температуру земли: она медленно нагревается и медленно остывает, не перегревается под палящими лучами солнца.

Во-вторых, теплицы и парники в жаркую погоду следует максимально открывать, чтобы воздух не перегревался. А во время похолодания окна и двери теплиц нужно закрывать до захода солнца, чтобы уберечь тепло. Посадки в открытом грунте на ночь прикрывайте спанбондом, что поможет уменьшить перепад между дневной и ночной температурами.

Недостаток света:

Томат очень требователен к свету. При плохой освещенности побеги вытягиваются, слабо развиваются, плодоношение задерживается, а вкус и качество плодов ухудшаются. Часто недостаток освещения возникает при загущенной посадке кустов, что особенно часто бывает в теплице.

Это грозит еще и возникновением различных заболеваний, поскольку загущенные кусты плохо проветриваются.

Что делать:

Регулярно удаляйте пасынки, а также лишние листья, которые находятся в тени и мешают циркуляции воздуха. В первую очередь следует удалять нижние листья до первой кисти на основном побеге.

Затем можно срезать листья на боковых побегах, направленные внутрь куста и расположенные ниже первой кисти. В один день на кусте достаточно удалить только несколько листьев, иначе растение будет испытывать сильный стресс.

Такую работу следует проводить в первой половине дня, чтобы срезы подсохли на солнце. Однако при удалении листьев тоже важно не перестараться: над каждой кистью томатов должно остаться как минимум два листа, которые будут обеспечивать плоды питанием.

Перегруженность кустов завязями:

Если вы своевременно не удаляли пасынки томатов, то пышные цветущие кусты нескоро порадуют вас урожаем. Дело в том, что на питание большого количества завязей у растения не хватает сил. Ведь вся энергия куста шла на наращивание зеленой массы, а не на формирование плодов.

Что делать:

На кустах индетерминантного типа удалите все пасынки, оставив 1-2 стебля, в зависимости от типа куста и сорта (мелкоплодные томаты можно формировать в 2-3 стебля). Обрежьте верхушки основного и боковых стеблей над вторым листом после верхней кисти с завязями.

Если боковые побеги слабые, оставьте на них по одной кисти с плодами, а недавно появившиеся верхние соцветия аккуратно удалите. Кусты крупноплодных томатов желательно формировать в один стебель.

Но если вы упустили момент, и на всех побегах уже есть завязи, оставьте на кустах 5-7 кистей, а верхушки всех стеблей обрежьте.Что касается детерминантных сортов, там прищипка верхушки не понадобится, поскольку рост таких кустов ограничен.

Однако надо обратить внимание на количество боковых стеблей. Даже если производитель указывает, что куст не нуждается в пасынковании, иногда это необходимо, особенно в холодное лето.

Неправильные подкормки:

Иногда причина медленного созревания томатов заключается в несбалансированном питании кустов. Например, от переизбытка азота кусты растут мощными и крепкими, а плоды слабо завязываются и долго не спеют. В период созревания плодов подкормки должны содержать больше калия и фосфора.

Во второй половине вегетации для подкормки томатов в открытом грунте и теплице можно использовать сульфат калия или монофосфат калия (монокалийфосфат). Удобрение растворяют в воде в соответствии с рекомендациями на упаковке.

Жидкая подкормка – самый эффективный способ, т.к. разведенные в воде кристаллы гораздо быстрее проникают к корням. Следует отметить, что монофосфат калия можно применять, если на томатах нет признаков дефицита кальция, поскольку внесение фосфатов связывает кальций, а также затрудняет усвоение железа и магния.

Нехватку некоторых элементов питания можно понять по состоянию кустов и провести соответствующую подкормку.

Калий, фосфор, кальций, а также множество других важных элементов содержится в золе, которая остается после сжигания травянистых растений и древесины. Для подкормки томатов можно использовать настой золы (1 стакан на 10 л воды) и поливать после увлажнения земли по 1,5-2 л на одно растение.

Обработка кустов раствором йода (3 капли на 1 л воды) поможет ускорить созревание плодов и станет дополнительной подкормкой и защитой от различных инфекций. Народные средства для подкормки могут стать отличной альтернативой минеральным удобрениям.

Даже при своевременных подкормках некоторые микроэлементы могут плохо усваиваться из-за холодной погоды, плотной почвы и недостатка влаги. Полив в период созревания плодов должен быть регулярным и умеренным. А мульчирование поможет сохранить влагу в земле и улучшить структуру почвы.

Существует еще несколько радикальных методов, которые помогут ускорить созревание плодов. Однако их стоит использовать уже в конце лета, если наступила холодная погода или томаты начали болеть.

Прекратить подкормки, а полив свести к минимуму.

Проткнуть в нескольких местах стебель томата медной проволокой и сделать небольшой продольный надрез скальпелем или лезвием в нижней части стебля.

Осторожно потянуть куст вверх, чтобы некоторые тонкие корни надорвались.

Обрезать верхушки кустов вместе с кистями, на которых только недавно появились завязи.

В течение двух-трех дней на несколько часов в день закрывать теплицу.