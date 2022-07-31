Volkskrant: В Нидерландах люди массово скупают дрова из-за высоких цен на газ

В Нидерландах жители страны будут зимой отапливать свои дома дровами, так как газ стоит дорого.

Во всей Европе наблюдается острая нехватка газа, из-за чего людям приходится закупать дрова для отапливания своих домов.

Как сообщает газета Volkskrant, жители Нидерландов начали массово скупать дрова, чтобы отапливать свои дома.

На фоне высоких ценников на газ появился столь высокий спрос на дрова, что они стали дефицитным товаром в стране.

Также в стране стремительно растет спрос на камины и печи, с помощью которых можно обогревать дома.