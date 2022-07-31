Генерал из Пакистана просит США помочь с выдачей кредита МВФ

Пакистанский генерал Камар Джавед Баджва связался с Вашингтоном и попросил помощи у США в обеспечении скорейшего выделения важного транша в размере 1,7 млрд долларов от МВФ для его страны.

По словам нескольких правительственных чиновников, генерал Камар Джавед Баджва обсудил этот вопрос с заместителем госсекретаря США Венди Шерман.

Обращение было редкостью для главнокомандующего армией. Отношения Пакистана с Соединенными Штатами в последние годы были непростыми, в основном из-за проблемы соседнего Афганистана, которым теперь управляет Талибан.

Отношения оставались особенно напряженными при бывшем премьер-министре Имране Хане, который был свергнут в результате вотума недоверия в парламенте в апреле.

Однако пакистанские военные, непосредственно управлявшие страной на протяжении более половины ее 75-летней истории, тесно сотрудничали с США и были официальным союзником в войне с терроризмом против «Аль-Каиды».

Пакистан и МВФ первоначально подписали соглашение о финансовой помощи в 2019 году. Но выделение транша в размере 1,7 млрд долларов было приостановлено с начала этого года, когда МВФ выразил обеспокоенность по поводу соблюдения Пакистаном условий сделки при Хане.

Преемник Хана, премьер-министр Шахбаз Шариф, и его правительство в начале этого месяца достигли предварительного соглашения с МВФ о возобновлении пакета финансовой помощи. Это соглашение подлежало утверждению советом директоров фонда.

Пакистан надеялся на быстрое возобновление финансовой помощи, но МВФ до сих пор и не перевел транш, необходимый для борьбы с углубляющимся экономическим кризисом.