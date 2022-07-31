Огородники рассказали, чем заполнять грядки в теплице после летнего сбора урожая

Если вы выращиваете растения тепличным способом, вам будет интересно как можно использовать теплицу после сбора урожая. Ведь зачастую осенью мы просто убираем остатки растений и готовим теплицу к зиме.

Соблюдаем правила севооборота:

Прежде чем рассказать о том, какие конкретно растения можно высадить в теплице на освободившихся грядках, я бы хотел остановиться на севообороте. Понятие это знакомо многим, однако соблюдают его далеко не все.

Следует помнить о том, что нельзя заполнять грядки одной и той же культурой несколько лет подряд. Особенно если эта культура требует много питательных элементов, а значит, очень обедняет грунт. Кроме того, определенные культуры могут болеть одинаковыми болезнями, которые они и передают друг другу.

Помимо вышесказанного, при посадке растений важно учитывать их требования к кислотности грунта, освещенности, и другим важным факторам.

Выбираем растения для посадке в теплице в сезоне лето-осень:

Итак, севооборот разобрали, теперь можно перейти непосредственно к списку культур, которые можно высадить в теплицу в августе-сентябре.

Я бы порекомендовал следующие:

Лук или чеснок на перо. Эти культуры особо не требовательные, демонстрируют устойчивость к низким температурам и быстро созревают. Если при посадке вы добавите в грунт питательные удобрения, ожидать хорошего урожая можно уже спустя 25 суток после посадки. Из лука благоприятно сажать виды типа многоярусного, батун или шнитт-лук.

Разные виды салата и шпината. В этот список входит и ревень. Эти культуры очень быстро растут и не требуют особых усилий в уходе. Прохладу переносят хорошо, да и освещения им требуется не особо много.

Важно лишь организовать систематический полив и не забывать рыхлить грунт после каждого увлажнения. Выбирайте для посадки скороспелые сорта, чтобы уже через пару недель наслаждаться урожаем сочной зелени.

Редис. Урожай определенных сортов также можно собирать уже спустя пару недель после посадки. Учтите, что для благополучного роста редису требуется довольно много света и щедрый полив. Выращивая редис, не увлекайтесь подкормками с высоким содержанием азота, так как это негативно скажется на качестве корнеплодов.

Растения из группы сидератов. Такие культуры способны естественным образом восстанавливать истощенный грунт. Быстро разрастающуюся зеленую массу перед приходом холодов достаточно срезать и заделать в грунт.

Тогда к весне у вас будут готовы плодородные грядки, защищенные от заболеваний бактериальной и грибковой природы. Среди сидератов я выбираю для своей теплицы овес, горчицу, овсяницу или клевер. На самом деле выбор очень большой, вы можете отдать предпочтение совсем другим растениям.

Теперь вы знаете, чем заполнить пустующее место в теплице после того, как вы собрали летний урожай овощных культур.