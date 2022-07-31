Чубайс экстренно госпитализирован в реанимацию одной из европейских клиник
Российский политик Анатолий Чубайс попал в реанимацию одной из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре.
В воскресенье, 31 июля 2022 года, телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале поделилась с подписчиками информацией о том, что экс-спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс экстренно доставлен в реанимацию одной из клиник в Европе из-за развития синдрома Гийена-Барре.
Собчак, ссылаясь на супругу Чубайса, заявила, что бывший директор «Роснано» Чубайс находится в состоянии средней тяжести, угрозы для жизни российского политика в настоящее время нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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