Чубайс экстренно госпитализирован в реанимацию одной из европейских клиник

Российский политик Анатолий Чубайс попал в реанимацию одной из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре.

В воскресенье, 31 июля 2022 года, телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале поделилась с подписчиками информацией о том, что экс-спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс экстренно доставлен в реанимацию одной из клиник в Европе из-за развития синдрома Гийена-Барре.

Собчак, ссылаясь на супругу Чубайса, заявила, что бывший директор «Роснано» Чубайс находится в состоянии средней тяжести, угрозы для жизни российского политика в настоящее время нет.