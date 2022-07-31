Полиция Косово готовится к карательной операции против сербов

В Косово полиция намерена провести карательную операцию против сербов, живущих в стране.

Президент Сербии Вучич сообщил, что полиция Косова готовится к проведению операции в отношении сербских жителей страны.

По словам Вучича, силовые службы Косова начнут операцию на севере страны уже в течении ближайших суток.

Также он отметил, что правительство Косова использует сложившуюся ситуацию в мире, чтобы оправдать свои действия.

"Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему я это сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире", - заявил Вучич.