Полиция Косово готовится к карательной операции против сербов
В Косово полиция намерена провести карательную операцию против сербов, живущих в стране.
Президент Сербии Вучич сообщил, что полиция Косова готовится к проведению операции в отношении сербских жителей страны.
По словам Вучича, силовые службы Косова начнут операцию на севере страны уже в течении ближайших суток.
Также он отметил, что правительство Косова использует сложившуюся ситуацию в мире, чтобы оправдать свои действия.
"Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему я это сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире", - заявил Вучич.
Опубликовано: Николай Скира
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