Сербия привела войска в режим боевой готовности из-за ситуации в Косово
Войска Сербии находятся в состоянии повышенной боевой готовности из-за ситуации в Косово.
Вооруженные силы Сербии переведены в состояние повышенной боевой готовности из-за ситуации в Косово.
Ранее стало известно, что Косово готовится к проведению военной операции против сербских граждан.
В связи с этим президент Сербии Вучич объявил о том, что Косово пользуется ситуацией в мире для оправдания своих действий.
Опубликовано: Николай Скира
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