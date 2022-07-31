Сербия привела войска в режим боевой готовности из-за ситуации в Косово

Войска Сербии находятся в состоянии повышенной боевой готовности из-за ситуации в Косово.

Вооруженные силы Сербии переведены в состояние повышенной боевой готовности из-за ситуации в Косово.

Ранее стало известно, что Косово готовится к проведению военной операции против сербских граждан.

В связи с этим президент Сербии Вучич объявил о том, что Косово пользуется ситуацией в мире для оправдания своих действий.