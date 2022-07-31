Наследный принц Саудовской Аравии запретил американскому президенту въезжать в королевство

Джо Байден обвинил Аль Сауда в убийстве журналиста Джамалай Хашогги, в ответ наследный принц ввел персональные санкции для главы Белого дома.

Теперь въезд в Саудовскую Аравию для президента под запретом.

"... я распоряжусь, чтобы этой мрази на нашей земле больше никогда не было"

Аль Сауд дал слово никогда не подавать руки Джо Байдену и не иметь с ним никаких общих дел.

«Этот человек улыбается мне в лицо, а за глаза обвиняет в самых страшных преступлениях»

По информации издания "Ридус", во время одной из встреч с наследным принцем американский лидер выступил с обвинениями в адрес Аль Сауда.

Джо Байден назвал его ответственным за убийство журналиста Джамалай Хашогги в 2018 г.

Также президент второй раз озвучил свои угрозы - сделать из Саудовской Аравии "страну-изгоя" из-за убийства Хашогги.