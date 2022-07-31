Наследный принц Саудовской Аравии запретил американскому президенту въезжать в королевство
Джо Байден обвинил Аль Сауда в убийстве журналиста Джамалай Хашогги, в ответ наследный принц ввел персональные санкции для главы Белого дома.
Теперь въезд в Саудовскую Аравию для президента под запретом.
"... я распоряжусь, чтобы этой мрази на нашей земле больше никогда не было"
Аль Сауд дал слово никогда не подавать руки Джо Байдену и не иметь с ним никаких общих дел.
«Этот человек улыбается мне в лицо, а за глаза обвиняет в самых страшных преступлениях»
По информации издания "Ридус", во время одной из встреч с наследным принцем американский лидер выступил с обвинениями в адрес Аль Сауда.
Джо Байден назвал его ответственным за убийство журналиста Джамалай Хашогги в 2018 г.
Также президент второй раз озвучил свои угрозы - сделать из Саудовской Аравии "страну-изгоя" из-за убийства Хашогги.
Опубликовано: Храмова Оксана
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