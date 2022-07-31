На границе Сербии и Косова начались бои

Появились сообщения о перестрелках в зоне конфликта между Сербией и Косово.

В сети начали появляться сообщения о том, что на границе между Сербией и Косова начались вооруженные столкновения.

Также появились видеозаписи, на которых слышны звуки сирен воздушной тревоги в сербских городах на границе с Косово.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косова начнет военную операцию против сербского населения.

Также появляются сообщения, что сербы блокируют дороги, чтобы помешать продвижению спецназа из Косово.

Напомним, что конфликт на Балканах в последний раз разгорался в 90-е годы.