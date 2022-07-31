Опубликован маршрут загадочной поездки Нэнси Пелоси в Азию

31 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила график своего тура по Азии. Тайвань в нем не упоминается.

В своем заявлении Пелоси сообщила, что на этой неделе она возглавит делегацию Конгресса в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, чтобы обсудить вопросы торговли, пандемии Covid-19, изменения климата, безопасности и демократического управления.

Первоначально Нэнси Пелоси планировала отправиться в поездку в апреле, но была вынуждена отложить ее после положительного результата теста на коронавирус.

Ранее появились сообщения о том, что спикер намерена посетить Тайвань. Президент США Джо Байден отметил, что военные не считают это хорошей идеей.

Китай выразил намерение дать жесткий ответ в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Одновременно было объявлено о военных учениях китайской армии в регионе.

КНР считает остров частью своей территории в соответствии с политикой «Единого Китая», несмотря на то, что остров стал самоуправляемым вскоре после окончания Второй мировой войны.

По информации китайского МИД, в телефонном Си Цзиньпн предупредил Джо Байдена не игртать с огнем на Тайване.

При этом Байден неоднократно заявлял, что США встанут на защиту Тайваня в случае нападения на остров.