Опубликован маршрут загадочной поездки Нэнси Пелоси в Азию
31 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила график своего тура по Азии. Тайвань в нем не упоминается.
В своем заявлении Пелоси сообщила, что на этой неделе она возглавит делегацию Конгресса в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, чтобы обсудить вопросы торговли, пандемии Covid-19, изменения климата, безопасности и демократического управления.
Первоначально Нэнси Пелоси планировала отправиться в поездку в апреле, но была вынуждена отложить ее после положительного результата теста на коронавирус.
Ранее появились сообщения о том, что спикер намерена посетить Тайвань. Президент США Джо Байден отметил, что военные не считают это хорошей идеей.
Китай выразил намерение дать жесткий ответ в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Одновременно было объявлено о военных учениях китайской армии в регионе.
КНР считает остров частью своей территории в соответствии с политикой «Единого Китая», несмотря на то, что остров стал самоуправляемым вскоре после окончания Второй мировой войны.
По информации китайского МИД, в телефонном Си Цзиньпн предупредил Джо Байдена не игртать с огнем на Тайване.
При этом Байден неоднократно заявлял, что США встанут на защиту Тайваня в случае нападения на остров.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре
Огородники рассказали, в каком порядке собирать урожай томатов
Богомаз: ВСУ обстреляли из артиллерии село Ломаковка в Брянской области РФ
Сербия стягивает танки и авиацию на границу с Косово, уже начались бои
Politico: мэр Днепра разозлился на Зеленского за создание автократии в Украине