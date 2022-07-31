Бум в солнечной энергетике бьет рекорды, эксперты обещают ошеломляющий рост
Мир постепенно переходит на возобновляемую энергию. Особым спросом пользуются солнечные батареи.
Старший аналитик по чистой энергетике в Bloomberg Роб Барнетт прогнозирует, что в этом году установки солнечных батарей вырастут на 30% во всем мире, а в период с 2023 по 2025 год ожидается устойчивый двузначный рост.
Барнет говорит, что глобальная картина ошеломляет. По его словам, в нынешнем году ожидается установка около 250 гигаватт солнечной мощности.
Лидером по использованию солнечной энергии является Китай. Там планируют удвоить количество установленных солнечных батарей к концу года.
Германия 17 июля побила свой рекорд по выработке солнечной энергии. В США производство возобновляемой энергии солнечными и ветровыми установками достигло рекордных 28%.
По словам Барнетта, бум в солнечной энергетике только начинается, особенно на фоне роста цен на нефть и газ, перебоев в их поставках.
В последние годы стоимость солнечной энергии резко снизилась. Эксперты, которые предсказывали постепенное падение цен, удивлялись тому, как быстро они снизились из-за повышения эффективности и снижения цен на модули.
В 2000 году стоимость солнечных модулей колебалась в районе 4,88 доллара за ватт. К 2019 году эта стоимость упала до 0,38 доллара за ватт.
Опубликовано: Светлана Репина
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