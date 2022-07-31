Спецназ Косова вторгся в Сербию, идут бои на всей границе

Спецназ Косова начал военную операцию против сербского населения в приграничных зонах.

Спецназ Косова начал проведение военной операции в отношении сербского населения, сообщают СМИ. ;

Также отмечается, что сербы начали выстраивать баррикады, чтобы не допустить продвижения военнослужащих Косова.

Сербские средства массовой информации отмечают, что вдоль границы начались военный столкновения.

Более того, появилась информация о первых раненых из числа мирного населения. В городах звучат сирены.

Опубликовано: Николай Скира

 

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