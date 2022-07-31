Спецназ Косова вторгся в Сербию, идут бои на всей границе
Спецназ Косова начал военную операцию против сербского населения в приграничных зонах.
Спецназ Косова начал проведение военной операции в отношении сербского населения, сообщают СМИ. ;
Также отмечается, что сербы начали выстраивать баррикады, чтобы не допустить продвижения военнослужащих Косова.
Сербские средства массовой информации отмечают, что вдоль границы начались военный столкновения.
Более того, появилась информация о первых раненых из числа мирного населения. В городах звучат сирены.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре
Огородники рассказали, в каком порядке собирать урожай томатов
Богомаз: ВСУ обстреляли из артиллерии село Ломаковка в Брянской области РФ
Сербия стягивает танки и авиацию на границу с Косово, уже начались бои
Politico: мэр Днепра разозлился на Зеленского за создание автократии в Украине