Спецназ Косова вторгся в Сербию, идут бои на всей границе

Спецназ Косова начал военную операцию против сербского населения в приграничных зонах.

Спецназ Косова начал проведение военной операции в отношении сербского населения, сообщают СМИ. ;

Также отмечается, что сербы начали выстраивать баррикады, чтобы не допустить продвижения военнослужащих Косова.

Сербские средства массовой информации отмечают, что вдоль границы начались военный столкновения.

Более того, появилась информация о первых раненых из числа мирного населения. В городах звучат сирены.