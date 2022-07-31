Организаторы Mega Millions ищут обладателя билета, который выиграл 1,337 млрд долларов
Билет, купленный в Иллинойсе выиграл джекпот в размере 1,337 млрд долларов. Победитель пока не объявился.
По данным организаторов, выигрышный билет был куплен на автозаправке Speedway в пригороде Чикаго. Чиновники лотереи сначала оценили выигрыш в 1,28 миллиарда долларов, но позденее изменили цифру до 1,337 миллиарда долларов.
Директор лотереи штата Огайо Пэт Макдональд, нынешний ведущий директор консорциума Mega Millions заявил, что организаторы с нетерпением ждут возможности узнать победителя и поздравить его.
Джекпот стал третьим по величине лотерейным призом в стране. Он стал таким большим, потому что никто не угадал шесть выбранных номеров игры с 15 апреля. Это 29 розыгрышей подряд без победителя джекпота.
Магазин, продавший билет, также является довольно крупным победителем; он получит полмиллиона долларов только за продажу билета. Сотрудник магазина рассказал, что о выигрыше по проданному ими билету они узнали от журналистов.
Иллинойс входит в число штатов, где победители на сумму более 250 000 долларов могут не раскрывать свои имена, и пресс-секретарь лотереи Иллинойса Эмилия Мазур сказала, что подавляющее большинство этих победителей именно так и поступают.
Пресс-секретарь National Mega Millions Даниэль Фриззи-Бабб говорит, что победителем может оказаться частное лицо или лотерейный пул.
По действующим правилам, выигрышный билет мог быть куплен группой людей. В компании напоминают, что победителю следует вести себя сдержанно, чтобы не стать жертвой злоумышленников.
Опубликовано: Светлана Репина
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