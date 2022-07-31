Севастопольцы не будут отмечать День ВМФ: утром 31 июля у штаба Черноморского флота прогремел взрыв

Здание было атаковано украинским беспилотником, который принес с собой маломощное взрывное устройство. Все праздничные мероприятия отменены и на следующий день переноситься не будут.

В этот день В Севастополе планировалось с размахом отметить праздник: концерт, фейерверк, обход кораблей в Севастопольской бухте командующим Черноморского флота.

Однако утром во дворе штаба ЧФ взорвался укранский беспилотник. Пострадали шесть человек, двое получили серьезные ранения.

Инцидент стал причиной отмены празднования Дня ВМФ в Севастополе.

Переносить мероприятия на другой день руководство города не планирует.

«Смысла переносить праздник нет. Сегодня все, кто в Севастополе планировал отметить тем или иным образом День ВМФ, его, бесспорно, отметят. Единственное — не будет массовых мероприятий»

Ко Дню ВМФ также были приурочены соревнования по прыжкам в воду с высоты (хайдайвингу). Их отменять не будут, но проведут на пару дней позже.