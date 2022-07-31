Житель штата Иллинойс США выиграл в лотерею American Mega Millions почти $1,3 миллиарда

Житель американского штата Иллинойс выиграл в лотерею American Mega Millions почти 1,3 миллиарда долларов. Выигрышный билет был единственным победным в пятничном розыгрыше.

Из 29 предыдущих розыгрышей, то есть с 15 апреля, никто не выбрал правильно все шесть номеров. Одна из крупнейших побед в истории пришлась на пятницу, 29 июля. Житель Иллинойса выиграл 1,28 миллиарда долларов. Это третий по величине лотерейный джекпот в истории в США.

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По данным megamillions.com, в пятничном розыгрыше выиграл только один билет. Выигрышные номера: 13, 36, 45, 57, 67, а Mega Ball: 14.

"Мы очень рады стать свидетелями одного из крупнейших выигрышей Mega Millions в истории. Нам не терпится узнать, кто победил, и поздравить победителя в ближайшее время!" - сказал Пэт Макдональд, директор лотереи штата Огайо, который является генеральным директором консорциума Mega Millions.

Шансы на выигрыш джекпота лотереи Mega Millions составляли 1 к 302,5 миллиона.

Победитель может выбрать один из двух вариантов: единовременная выплата выигрыша за вычетом налогов, то есть 747,2 млн долларов (этот вариант выбирают большинство победителей), или выплата 1,28 млрд долларов ежегодными платежами в течение 30 лет.

Пятничный выигрыш — пятый джекпот Mega Millions в этом году. 28 января житель Калифорнии выиграл 426 миллионов долларов, затем 8 марта в Нью-Йорке было разыграно 128 миллионов долларов.

Третий выигрышный билет выпал 12 апреля. В то время в Миннесоте было разыграно 110 миллионов долларов, что стало первым выигрышем Mega Millions в штате. Последний выигрышный билет выпал 15 апреля в Теннесси. Тогда было выиграно 20 миллионов долларов.