Агрономы рассказали, как осенью защищать сад от вредителей и болезней
Чтобы садовые растения хорошо перенесли зиму, необходимо защитить их от вредителей и заболеваний. Соответствующая обработка проводится осенью.
Необходимо хорошо перекопать грунт и одновременно внести удобрения с питательными веществами. Стволы деревьев нужно защитить от грызунов.
Кроны кустарников и плодовых деревьев обрабатывают инсектицидами и фунгицидами, вокруг них почву мульчируют органикой, например, торфом.
Многие вредители зимуют в почве или под корой растений. Поэтому нужно тщательно обработать поврежденные участки на стволах деревьев, на места среза нанести садовый вар.
Плодовые деревья нужно победить составом с медным купоросом, обмотать стволы подходящим материалом, например, рубероидом.
Самые частые грибковые заболевания садовых культур – это мучнистая роса и парша. Это грибковые болезни, для профилактики которых используется бордоская жидкость.
Участок необходимо привести в порядок, убрав все опавшие листья. После этого в почву вносится раствор мочевины для профилактики заболеваний. Для обработки яблонь применяется раствор железного купороса.
Перекапывать грунт нужно на глубину в 15 см с внесением фосфорных и калийных подкормок. Можно использовать сульфат калия, суперфосфат. Повысить подородие почвы поможет внесение перепревшего навоза.
Опубликовано: Светлана Репина
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