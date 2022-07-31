Огородники подсказали, что лучше посадить в теплице после уборки урожая в августе
Урожай с огородных культур, которые выращивают в теплицах, обычно собирают летом. После этого на грядки можно высадить другие растения, чтобы они не пустовали.
По правилам севооборота на одном месте нельзя выращивать одну и ту же культуру несколько лет подряд. Растения берут из грунта определенные вещества, обедняя его, поэтому с каждым сезоном развиваются хуже.
Еще одна причина – болезни и вредители. Не стоит сажать на одной грядке растения, которые болеют теми же болезнями и подвергаются атакам тех же вредителей, что и культуры, которые выращивались здесь ранее.
В августе и сентябре можно посадить в освободившейся теплице шпинат, салат и ревень. Они быстро вырастают, не требуют сложного ухода и хорошо переносят холод. Главное, вовремя поливать растения и рыхлить грунт.
Можно посадить чеснок и лук, но только для выращивания на перо. Чтобы быстрее получить урожай, стоит воспользоваться подкормками.
Редис тоже хорошо растет в таких условиях, особенно при правильном выборе сорта. Но ему требуются хорошее освещение и обильный полив. Подкормки с азотом для этого растения не подходят.
Хорошим вариантом станут сидераты. Это растения, которые восстанавливают грунт естественным образом. Впоследствии их срезают и заделывают в почву.
Среди сидератов наиболее популярны клевер, горчица и овес. Они способствуют разрыхлению грунта и насыщению питательными веществами.
Опубликовано: Светлана Репина
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