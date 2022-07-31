Александр Вучич: В Полночь армия Косова вторгнется в Сербию
Президент Сербии Вучич заявил, что сегодня в полночь войска Косова вторгнутся в Сербию.
Президент Сербии заявил, что сегодня в полночь Вооруженные силы Косова начнут полномасштабное вторжение в Сербию.
По словам Вучича, Косово намерено использовать текущую ситуацию в мире, чтобы оправдать свои действиях в глазах мирового сообщества.
Также в последние часы появились видео и сообщения о том, что происходит в приграничных территориях.
Там звучат сирены, а также звуки выстрелов. Более того, начали появляться сведение о первых раненых гражданских.
Значительная часть сербского населения Косова же начала строить баррикады и готовиться к сопротивлению.
Опубликовано: Николай Скира
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