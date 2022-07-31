Косово готовится к нападению на северную часть Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовоалбанские власти готовятся напасть на северную территорию Сербии в полночь.

В воскресенье, 31 июля 2022 года, глава Сербии Александр Вучич в официальном пресс-релизе заявил, что приштинский режим планирует в эту полночь атаковать северные земли Республики Сербия.

Примечательно, что ряд отечественных и зарубежных СМИ сообщают, что в настоящее время формирования специального назначения Косово движутся к границе республики с Сербией, гражданские строят баррикады.