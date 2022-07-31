Косово готовится к нападению на северную часть Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовоалбанские власти готовятся напасть на северную территорию Сербии в полночь.
В воскресенье, 31 июля 2022 года, глава Сербии Александр Вучич в официальном пресс-релизе заявил, что приштинский режим планирует в эту полночь атаковать северные земли Республики Сербия.
Примечательно, что ряд отечественных и зарубежных СМИ сообщают, что в настоящее время формирования специального назначения Косово движутся к границе республики с Сербией, гражданские строят баррикады.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре
Огородники рассказали, в каком порядке собирать урожай томатов
Богомаз: ВСУ обстреляли из артиллерии село Ломаковка в Брянской области РФ
Сербия стягивает танки и авиацию на границу с Косово, уже начались бои
Politico: мэр Днепра разозлился на Зеленского за создание автократии в Украине