Украина очень опасается ударов ракетами «Калибр» с кораблей и катеров Черноморского флота РФ

Риск российских ракетных ударов с моря максимально высок, предупреждает в воскресенье оперативное Южное командование Юга, пишет агентство УНИАН.

Сообщается, что 17 боевых кораблей и катеров Черноморского флота России маневрируют в акватории Черного моря у берегов Крыма. Среди них шесть судов, несущих маневрирующие ракеты "Калибр". Всего на кораблях находятся 44 таких ракеты.

"Учитывая, что противника привлекает сакральность и особые даты (День Военно-морского флота России отмечается в воскресенье, 31 июля — прим. ред.), риск ракетного удара с моря максимально высок, но это не исключает применения авиационных и ракетных комплексов наземного базирования", - также говорится в докладе.

Командование также сообщило о повреждении украинского лоцманского катера в результате столкновения с неустановленным взрывным устройством в канале Быстрое в украинской части дельты Дуная. Экипаж эвакуирован, никто не пострадал. Судоходство по каналу было временно ограничено.

В воскресенье, 31 августа, Владимир Путин, как сообщает агентство "Интерфакс", подписал Санкт-Петербурге новую морскую доктрину Российской Федерации . 55-страничный документ предполагает стремление России стать морской сверхдержавой.

В новой морской доктрине говорится, в частности, об угрозах, с которыми придется бороться РФ.