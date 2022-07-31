Spiegel: Владимир Путин сказал, что США и НАТО являются основными угрозами России

В своей речи Владимир Путин назвал США и НАТО своими основными недругами и призвал расширить присутствие в Арктическом регионе.

Президент России изложил планы позиционировать себя как “великую морскую державу”, приказав как следует наладить деятельность вокруг Шпицбергена, стратегически важного норвежского архипелага недалеко от Северного полюса.

Данную речь сказал Владимир Путин, во время своей речи по случаю Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге.

В 55-страничном документе говорилось, что “стратегическая цель Вашингтона - доминировать в мировом океане”, а также расширение НАТО представляют ключевую угрозу национальной безопасности России.

Также президент заявил, что российский морская армия “может мгновенно отреагировать на любого, кто захочет нарушить на наш суверенитет и свободу”.

Российский военный корабль “Адмирал Горшков” будет снабжен новейшей российской гиперзвуковой ракетой "Циркон" и будет готов к "боевому дежурству" в течение нескольких месяцев, заявил Владимир Путин.