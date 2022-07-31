Сербия и Косово начали стягивать войска к границе

Вооруженные силы Сербии и Косова начали массово стягиваться к границе из-за эскалации конфликта.

Сербия и Косово начали стягивать свои войска к границе. Сообщается, что сербы начали отправлять туда и боевую авиацию.

Косово же, по сообщениям местных средств массовой информации, отправляют к границе силы специальных операций.

Президент Сербии Александр Вучич уже заявил, что Косово планирует вторжение в Сербию. Также в 21 час по местному времени он обратится к нации.

Минобороны Сербии уже заявило, что Косово намеренно распространяет фейки для того, чтобы оправдать свои действия.