Сербия и Косово начали стягивать войска к границе
Вооруженные силы Сербии и Косова начали массово стягиваться к границе из-за эскалации конфликта.
Сербия и Косово начали стягивать свои войска к границе. Сообщается, что сербы начали отправлять туда и боевую авиацию.
Косово же, по сообщениям местных средств массовой информации, отправляют к границе силы специальных операций.
Президент Сербии Александр Вучич уже заявил, что Косово планирует вторжение в Сербию. Также в 21 час по местному времени он обратится к нации.
Минобороны Сербии уже заявило, что Косово намеренно распространяет фейки для того, чтобы оправдать свои действия.
Опубликовано: Николай Скира
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