Садоводы объяснили, как правильно обрезать грушу

Как и любое другое плодовое дерево, грушу необходимо периодически обрезать. Это нужно для повышения урожайности, снижения риска заболеваний и для формирования кроны.

Обрезка груши проводится один раз в год. Если этого не сделать, крона сформируется неправильно, а с урожайностью будут проблемы.

В первый год у штамба при обрезке должны быть размеры 60-90 см в высоту. Если размер будет больше, это создаст неудобства при уборке урожая. В обратно случае ветки будут находиться слишком близко к земле.

Помимо плановой обрезки, нужно удалять крупные побеги с вертикальным расположением в течение всего периода вегетации. На них не растет плоды, но они отбирают у дерева питательные вещества.

Обрезка важна и в плане хорошей освещенности растения. Слишком густая крона препятствует доступу света к побегам, поэтому плоды вырастают мелкими и несладкими.

При обрезке важно учитывать, что наиболее крупные ветки должны находиться внизу. Скелетные побеги, направленные вверх, обрезают по внешней почке, чтобы они правильно располагались при дальнейшем росте.

Ветки, вырастающие рядом со стволом, вырезают полностью либо обрезают до 3-5 почек. Из-за мощного побегообразования, ветки груши обрезают на боковой побег, а не на кольцо.

Если на ветках есть следы повреждений и заболеваний, их необходимо срезать и сжечь за пределами участка, чтобы болезнь не распространялась.