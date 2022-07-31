Бари Алибасов болен: у него нашли множественные липомы

У Барри Алибасова нашли множественные липомы. Данную проблему прокомментировала врач-хирург, который следит за здоровьем продюсера.

Эпатажный продюсер считался на протяжении многих лет отъявленным шоуменом, который всегда подвергал публику в шок. Один из громких скандалов был - отравление, которое подвергло его в кому. Хотя многие уверены, что это было не что иное как шоу.

Однако с возрастом, а ему уже 75-лет, Барри Алибасов начинает жаловаться на состояние здоровья. Видимо после ситуации 2019 года с отравлением жидкостью для устранения засоров, он так и не смог окончательно восстановиться.

Совсем недавно бывший продюсер группы "На-на" начал жаловаться на появление необычных шишек на разных частях тела. Хирург, который занимается здоровьем Алибасова прокомментировала ситуацию.

“Это многочисленные жировые клетки или липомы, они могут появиться в любой части тела, где находится много жира. ”, – пояснила Жучкова.

Но не стоит так переживать, ведь данные липомы являются доброкачественными и не смогут стать раковыми клетками, но могут добавить эстетического несовершенства. и