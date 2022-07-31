Вучич пообещал жестко отомстить Косово за гонения на сербов
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия победит в конфликте с Косово.
Президент Сербии Александр Вучич сделал обращение об эскалации ситуации на границе с Косово.
По словам Вучича, если начнутся гонения на сербов, то страна обязательно отреагирует и победит в возможном конфликте.
"Все, что могу сказать, - мы будем просить о мире и просить мира, но сразу вам скажу: сдачи не будет и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов, Сербия победит!", - сказал он.
Также он сказал, что вооруженные силы Косова планирует сегодня в полночь начать вторжение на территорию Сербии.
В 21 час по сербскому времени Александр Вучич намерен выступить с обращением к нации относительно ситуации на границе.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре
Фермеры объяснили, как получить хороший урожай гороха без особых хлопот
Кречмер раскрыл «горькую правду» о значении российского газа для Германии
Mirror: Путин одной фразой вызвал панику в Великобритании
Богомаз: ВСУ обстреляли из артиллерии село Ломаковка в Брянской области РФ