Вучич пообещал жестко отомстить Косово за гонения на сербов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия победит в конфликте с Косово.

Президент Сербии Александр Вучич сделал обращение об эскалации ситуации на границе с Косово.

По словам Вучича, если начнутся гонения на сербов, то страна обязательно отреагирует и победит в возможном конфликте.

"Все, что могу сказать, - мы будем просить о мире и просить мира, но сразу вам скажу: сдачи не будет и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов, Сербия победит!", - сказал он.

Также он сказал, что вооруженные силы Косова планирует сегодня в полночь начать вторжение на территорию Сербии.

В 21 час по сербскому времени Александр Вучич намерен выступить с обращением к нации относительно ситуации на границе.