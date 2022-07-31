Reuters: столкновение на афгано-иранской границе: талибы заявили об одном убитом

Силы афганского движения "Талибан" вступили в столкновение с иранскими пограничниками на границе между двумя странами.

Талибы заявляют, что один их солдат был убит в ходе воскресных боев, которые произошли в пограничном районе между афганской провинцией Нимроз и иранским регионом Хирманд.

Каждая страна обвинила другую в этом инциденте.

С тех пор как год назад боевики движения "Талибан" захватили Афганистан, на границе произошло несколько столкновений.

Точные обстоятельства последней стычки неясны.

"У нас есть один убитый и один раненый", - сообщил агентству Reuters представитель полиции Нимроза Бахрам Хакмаль.

В иранской провинции Систан-ва-Белуджистан представитель Хирманда Майсам Баразанде, по словам информационного агентства Fars, заявил, что с иранской стороны жертв нет.

Иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что боевые действия начались после того, как силы талибов попытались поднять свой флаг "в районе, который не является афганской территорией", что привело к перестрелке, длившейся "несколько минут".

"Наши силы дали необходимый ответ", - сказал г-н Баразанде.

В прошлом месяце министерство иностранных дел Ирана сообщило о гибели иранского пограничника в результате другого инцидента в том же районе.