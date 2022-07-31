Агрономы рассказали, как приготовить эффективное удобрение для всех растений из обычной золы

На разных стадиях развития огородным растениям нужны подкормки. В августе особенно актуальны составы на основе золы.

На каждой даче есть зола, которая образуется при сгорании дров или сухих растений. Ее стоит использовать для подкормки капусты, помидоров, огурцов и многих других культур.

Зола содержит огромное количество полезных веществ, микро- и макроэлементов. При горении они принимают форму, в которой легко усваиваются растениями. На даче стоит завести специальную емкость для сбора золы.

Из золы делают универсальные удобрения и специальные составы для определенных растений. Например, для подкормки огурцов 2 стакана золы нужно залить 10 л воды и настоять неделю.

Под каждый куст выливают по 1 л настоя. Оставшийся осадок не выливают, а добавляют в него стакан уксуса 9%, настаивают 2-3 дня.

Получается подкормка для томатов с высокой концентрацией кальция и калия, особенно необходимых огородным культурам.

Этим же настоем можно опрыскивать или поливать огурцы. Данные элементы важны и для других растений, например, капусты и свеклы.

Благодаря содержанию уксуса, подкормка одновременно выполняет функцию защиты от болезней.